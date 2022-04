Samsung Galaxy Buds Pro: ultima chiamata Sconto World di MediaWorld

Ultimo giorno per il volantino Sconto World di MediaWorld che offre tantissimi prodotti della migliore tecnologia fino al 50% di sconto. Un’occasione unica che ti dà la possibilità di acquistare anche i fantastici Samsung Galaxy Buds Pro a un prezzo eccezionale.

Mettili nel carrello a soli 125,95 euro, invece di 229 euro. Cogli al volo questa incredibile occasione. Si tratta di uno sconto super vantaggioso che non lascia spazio a dubbi. Porterai a casa un top di gamma tra gli auricolari oggi in commercio a un prezzo da super competitivo.

Un vero affare per i Samsung Galaxy Buds Pro. Stiamo parlando dei veri auricolari wireless, progettati con una tecnologia professionale capace di garantire un suono senza precedenti. Sarai immerso completamente in ciò che ascolti e le chiamate risulteranno nitide e chiare nonostante il rumore che potresti avere intorno a te.

Samsung Galaxy Buds Pro: gli auricolari tutti da ascoltare

Samsung Galaxy Buds Pro sono gli auricolari che isolano il rumore e sintonizzano le voci a soli 125,95 euro, invece di 229 euro. Questo prezzo però lo trovi solo oggi da MediaWorld, grazie al volantino Sconto World.

Scegli il meglio per le tue orecchie con questa tecnologia senza pari. Potrai controllare la funzione di Cancellazione Attiva del Rumore che filtra fino al 99% del rumore di fondo. I microfoni interni ed esterni di questi auricolari monitorano i rumori in tempo reale, per un risultato uditivo senza precedenti. Potrai scegliere tu il livello di cancellazione o, addirittura, accendere e spegnere questa funzione.

Grazie a Samsung Galaxy Buds Pro avrai chiamate senza più rumori. La qualità sarà nettamente superiore. La voce risulterà più nitida grazie ai tre microfoni integrati e l’unità di captazione della voce.

Non perdere questa incredibile offerta valida solo fino a oggi. Acquista i tuoi nuovi Samsung Galaxy Buds Pro a soli 125,95 euro, invece di 229 euro. Un affare MediaWorld!