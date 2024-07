Samsung Galaxy Buds Live: imperdibili col maxi SCONTO (-24%)

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live offrono un’esperienza sonora eccezionale grazie all’integrazione di numerose tecnologie d’avanguardia. Queste cuffiette assicurano un comfort superiore durante l’uso, per musica e chiamate, risultando estremamente facili da utilizzare. La loro batteria, dalla lunghissima durata, consente un uso continuo e senza interruzioni.

Acquista subito su Amazon i Samsung Galaxy Buds Live nella versione bianca, approfittando di un vantaggioso sconto del 24% che fa precipitare il prezzo a soli 128 euro rispetto ai precedenti 169 euro.

Prezzo in picchiata per i Samsung Galaxy Buds Live

Il design open-type senza cuscinetti in-ear, con annesse prese d’aria, dei Samsung Galaxy Buds Live è pensato per un ascolto confortevole, evitando la sensazione di pressione nelle orecchie. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ti permette di godere pienamente dei tuoi contenuti audio, mentre i tre microfoni integrati offrono una qualità vocale chiara e naturale.

I controlli touch consentono di gestire con facilità le playlist e le chiamate. Questi auricolari Samsung si distinguono anche per la qualità dei bassi, con la possibilità personalizzare l’equalizzazione in base alle preferenze. La batteria da 60mAh delle cuffiette e la custodia di ricarica da 472mAh garantiscono un’autonomia sterminata, permettendoti di ascoltare musica per l’intera giornata.

Non hai più molto tempo, restano solo pochissimi modelli: aggiungi adesso al carrello gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live ed approfitta di un risparmio pari a 41 euro per riceverli comodamente a casa tua, in breve tempo e senza costi di spedizione.