Samsung Galaxy Buds 2: il super sconto è quasi terminato (-37%)

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2, ben noti per la loro eccellente qualità audio e per il design elegante, si distinguono anche per l’estrema resistenza che però non ne compromette l’incredibile leggerezza: sono comodissimi da indossare per tutto il giorno, anche grazie ad una batteria di lunga durata che li rende perfetti per ascoltare musica e gestire chiamate senza interruzioni.

Non lasciarti scappare l’offerta: con uno sconto altissimo del 37% su Amazon, puoi acquistare i Samsung Galaxy Buds 2 a soli 119 euro, rispetto al prezzo originale di 189 euro.

Imperdibile offerta per i Samsung Galaxy Buds 2

Gli auricolari Samsung offrono un’esperienza d’ascolto impareggiabile, con bassi potenti e alti cristallini grazie agli altoparlanti a due vie. Le chiamate risultano sempre chiare, senza disturbi, grazie ai tre microfoni integrati e al sistema avanzato di cancellazione del rumore. Pesando solo 5 grammi ciascuno, i Samsung Galaxy Buds 2 sono leggerissimi e dotati di cuscinetti in silicone per un comfort ottimale. Infine, autonomia sterminata grazie alla custodia di ricarica: potrai usarli per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Le scorte sono limitate, quindi approfitta subito di questa occasione per risparmiare circa 70 euro: fai in fretta ed aggiungi al carrello i Samsung Galaxy Buds 2 per riceverli a casa tua rapidamente e senza pagare la spedizione.