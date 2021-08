Il primo aggiornamento del firmware per le Samsung Galaxy Buds 2 introduce nuove funzionalità e migliora la stabilità del sistema interno delle cuffie.

Samsung Galaxy Buds 2: cosa cambia con l'update?

All'inizio di questo mese, Samsung ha presentato gli auricolari Galaxy Buds 2, eredi dei Galaxy Buds originali. Il prodotto è già disponible per il pre-order in diversi mercati e l'azienda li ha già commercializzati in molti Paesi selezionati.

Nel frattempo, l'OEM sudcoreano ha rilasciato un aggiornamento del firmware che aggiunge nuove funzionalità mentre la maggior parte dei consumatori deve ancora mettere le mani sulle cuffie in questione.

La società ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento del firmware in Corea del Sud avente il numero di versione R177XXU0AUH2. L'aggiornamento introduce un sacco di nuove funzionalità. Una di queste riguarda la possibilità di attivare la modalità “Ambiental Sound” durante una chiamata, consentendo agli utenti di ascoltare il suono ambientale anche durante una telefonata.

Dopo questo aggiornamento, si può attivare l'ANC anche quando si utilizza un solo auricolare. Inoltre, l'aggiornamento aggiunge la personalizzazione del suono ambientale; basta toccare due volte per alzare o abbassare il volume. Secondo il Log delle modifiche, l'update migliorerà anche la stabilità generale delle cuffie. Potremmo aspettarci che questo software venga distribuito in tutti i mercati nei prossimi giorni.

Caratteristiche e specifiche

I Galaxy Buds 2 sono dotati di auricolari di design in-ear e hanno una custodia di ricarica di colore bianco che si abbina al colore degli auricolari. Le gemme saranno disponibili in quattro diversi colori: lavanda, oliva, bianco e nero.

Le cuffie sono dotate di un ANC migliorato che, secondo l'azienda, elimina il 98% del rumore esterno. L'ANC offre tre livelli di trasparenza e include una modalità “Ambiental Sound” che consente di ascoltare il mondo esterno mentre ci si rilassa con la musica.

Si legge che i Buds 2 offrono fino a 5 ore di riproduzione continua con ANC abilitato (fino a 20 ore con custodia) e circa 7,5 ore di riproduzione continua senza cancellazione attiva del rumore. Supportano la ricarica rapida e la custodia gestisce la fast charge Qi Quick e Wireless. Costano su Amazon solo 149,99€.

