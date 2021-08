Samsung Galaxy Buds 2: i nuovi auricolari senza fili sono già disponibili in preordine su Amazon. Belli e potenti, se li prendi adesso e – prima di pagare – applichi il codice “BUDS50” ottieni subito il tuo sconto e li prendi a 99€ invece di 149€.

Samsung Galaxy Buds 2 in preordine e sconto su Amazon

Un design iconico, diverso dagli altri, e un case di ricarica bello ed elegante, che prolungherà l'autonomia energetica del wearable.

I nuovi auricolari true wireless del colosso sud coreano sono perfetti per ascoltare la musica godendo di ottimi alti e bassi ben definiti, ma non solo. Infatti, non avrai problemi nemmeno in chiamata: l'interlocutore ti sentirà alla perfezione.

Non manca la cancellazione attiva del rumore e c'è anche la modalità “opposta”. Infatti, quando hai bisogno di manette un contatto con l'ambiente circostante (ad esempio per strada) puoi usare l'apposita modalità.

Come anticipato, i nuovissimi Samsung Galaxy Buds 2 sono in preordine su Amazon. Mettili subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “BUDS50”. In questo modo, li porterai a casa a 99€ invece di 149€. Le spedizioni partiranno dal prossimo 6 settembre: sii rapido, scorte in rapido esaurimento.

