Samsung Galaxy Book4 Pro, doppia offerta straordinaria: risparmi 700€

Intel Core Ultra, display magnifico e un design sottile ed elegantissimo. Oggi il Samsung Galaxy Book4 Pro può essere tuo ad un prezzo semplicemente straordinario. Normalmente lo pagheresti quasi 1900€, e invece hai l’occasione di averlo a solamente 1199€.

Come? Te lo spieghiamo subito, è davvero semplicissimo: su Amazon è in offerta con un interessante sconto dell’11%, che ne porta il prezzo a soli 1699€. Ma la vera chicca arriva dopo l’acquisto: registrandolo sul sito della Samsung, a questo link, otterrai un maxi rimborso di ben 500€. Morale? Questo potentissimo laptop di ultima generazione lo pagherai meno di 1200€. E non finisce qui: su Amazon, al momento del checkout, potrai anche scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più irresistibile.

Il Galaxy Book4 Pro sfoggia uno stupendo design sottile e leggero, con un telaio in alluminio che ricorda molto quello del MacBook Air, ma con alcune differenze chiave. È spesso solo 11,6 mm e pesa 1,23 kg, rendendolo estremamente portatile. Il display AMOLED da 16 pollici con risoluzione 2880 x 1800 offre una qualità dell’immagine eccezionale, con colori vividi e un contrasto perfetto grazie alla tecnologia per-pixel lighting control. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una fluidità ottimale durante l’uso, mentre la funzione touch aggiunge un ulteriore livello di interattività​.

Il cuore del Galaxy Book4 Pro è il processore Intel Core Ultra 7 155H, che combina sei Performance cores e otto Efficient cores, offrendo un equilibrio perfetto tra potenza e efficienza energetica. Questo, insieme ai 16GB di RAM DDR5, rende il laptop ideale per attività intensive come l’editing video e l’elaborazione di immagini.

Insomma, è semplicemente uno dei migliori laptop ultra-portatili che tu possa acquistare in questo momento. Questa offerta è semplicemente imbattibile e, proprio per questo, ti suggerisco di non fartela assolutamente scappare. Ricorda che per avere il cash back hai tempo solamente fino al 24 giugno. Insomma, devi essere velocissimo.