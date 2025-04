Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 un notebook versatile e compatto, che racchiude in sè tutte le funzionalità ideali per la produttività quotidiana e lo svago. Su Amazon puoi trovare la versione equipaggiata con un processore Intel Core i5-12450H, che offre prestazioni elevate per multitasking e applicazioni di uso comune. Dotato di una memoria RAM di 16 GB, sufficiente per eseguire più programmi contemporaneamente senza rallentamenti significativi. Il disco rigido è un SSD da 512 GB, che garantisce tempi di caricamento rapidi e un accesso veloce ai dati.

Un computer portatile davvero completo e performante, ora in sconto, ma a tempo limitato, a 499 euro, invece di 599 euro.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta

Dotato di un display composto da un pannello Full HD (1920×1080) con tecnologia IPS, fornisce una buona qualità visiva e un ampio angolo di visione. La grafica è integrata, quindi non è adatta per giochi intensivi ma è sufficiente per l’uso quotidiano e per applicazioni di grafica leggera.

Il notebook Lenovo è dotato di Wi-Fi 6, che assicura una connessione wireless stabile e veloce. Il sistema operativo è Windows 11 Home, che offre un’esperienza utente moderna e sicura. Il design è in Arctic Grey, con un aspetto elegante e compatto è la vera chicca che lo rende un acquisto azzeccato.

Inoltre, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è progettato per essere leggero e sottile, rendendolo facile da trasportare. Le funzionalità avanzate come il lettore di impronte digitali opzionale e la ricarica rapida contribuiscono a renderlo un’ottima scelta per chi cerca un notebook versatile e affidabile per l’uso quotidiano. In sconto a 499 euro a un rapporto qualità-prezzo eccellente.