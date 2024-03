Samsung Galaxy Book 3 con 16 GB di RAM: nuovo MINIMO su Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Il notebook della casa coreana è ora disponibile al prezzo scontato di 699 euro, nella variante con processore Intel Core i5-1335U e 16 GB di memoria RAM. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il notebook. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: minimo storico su Amazon

Il notebook di Samsung in offerta oggi su Amazon è dotato di:

processore Intel Core i5-1335U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display da 15,6 pollici , con risoluzione Full HD

, con risoluzione Full HD tastiera full size con layout italiano

batteria da 54 Wh

sistema operativo Windows 11

Il rapporto qualità/prezzo di questo notebook è molto alto. Il Galaxy Book 3 è uno dei modelli più interessanti sul mercato e ha tutto quello che serve per poter garantire prestazioni elevate e tanta efficienza, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il laptop di Samsung, per la configurazione descritta. C’è anche la possibilità, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.