Samsung Galaxy A71 5G si aggiorna con le patch di aprile

Continua l’ottimo lavoro di manutenzione software del team della One UI di Samsung che in queste ore rilascia le patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy A71 5G, uno tra i migliori device di fascia medio alta dell’ultimo periodo.

Infatti, come viene pubblicato in rete in queste ore, il device sta ricevendo il firmware A716BXXU6DVD5 con tutte le correzioni ampiamente discusse dal team di sicurezza nell’apposito portale ufficiale.

Samsung Galaxy A71 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Oltre alle 88 falle di sicurezza chiuse con le patch di questo mese, sottolineiamo la presenza del bugfix che va chiudere una volta per tutte la falla “Dirty Pipe” che interessa tutti i dispositivi aggiornati ad Android 12; sfortunatamente Samsung e Google sono gli unici OEM ad aver rilasciato la correzione per la falla di sicurezza.

Le patch di aprile sono attualmente in fase di rilascio nei Paesi orientali, ma saranno presto disponibili anche per il nostro Paese: a tal proposito è possibile controllarne l’arrivo tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente l’arrivo della notifica OTA di aggiornamento. Il nostro consiglio è di procedere immediatamente all’installazione del nuovo firmware non appena sarà disponibile farlo.

Supporto software ancora per molto tempo

Lanciato a inizio 2020 con a bordo Android 10, lo smartphone di Samsung rientra all’interno della grande famiglia di device che saranno aggiornati ad Android 13 con la One UI 5.0. Con tutta probabilità lo smartphone riceverà la versione stabile del nuovo OS solo a partire dai primi mesi del 2023 – solitamente i primissimi a riceverlo sono i device di fascia alta, come ad esempio quelli della serie Samsung Galaxy S22 -, ma rumor piuttosto recenti hanno confermato che Samsung avrebbe intenzione di avviare il programma beta della One UI 5.0 già a partire dal mese di luglio.