Samsung Galaxy A56 vi delizierà con una scorpacciata di intelligenza artificiale

Samsung sta decisamente spingendo sull’acceleratore per l’intelligenza artificiale, e non solo in favore dei suoi smartphone di punta.

Dopo aver offerto un piccolo assaggio di AI nella linea Galaxy A con la funzione “Circle to Search”, Samsung sta ora valutando di espandere ulteriormente le capacità di intelligenza artificiale in questa serie di fascia media.

Un indizio importante arriva dalle nuove richieste di registrazione del marchio “Awesome Intelligence” presentate in Europa, Stati Uniti e Corea del Sud. Questo termine, che in inglese si abbrevia proprio con “AI”, non è casuale: Samsung ha spesso utilizzato la parola “Awesome” per promuovere i suoi smartphone Galaxy A, con slogan come “Awesome is for everyone”, “Awesome camera” e “Awesome screen”.

Più funzionalità AI su Samsung Galaxy A56

Questa strategia di marketing suggerisce un legame diretto tra il brand “Awesome Intelligence” e la serie Samsung Galaxy A. La domanda sorge spontanea: vedremo una suite di intelligenza artificiale più avanzata anche su questi dispositivi? La risposta non è ancora certa, ma l’ipotesi è decisamente concreta.

Tra i potenziali candidati ad inaugurare questa nuova era spicca il Samsung Galaxy A56, equipaggiato con il nuovo chip Exynos 1580. Questo processore dovrebbe essere in grado di supportare, oltre a “Circle to Search”, funzioni AI più complesse come il riepilogo automatico dei testi e le notifiche intelligenti.

Queste novità dovrebbero essere integrate con il prossimo rilascio di One UI 7 e con l’ arrivo dei Samsung Galaxy S25, indicando una chiara strategia di allineamento tra i vari modelli. Il lancio del Galaxy A56 è previsto per la prossima primavera, quindi nei mesi a seguire scopriremo se sarà effettivamente il primo smartphone Samsung di fascia media a godere di una vera e propria “Awesome Intelligence”.