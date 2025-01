Samsung Galaxy A56 ed A36: quando escono? Il lancio ufficiale si avvicina

Samsung si prepara a lanciare i nuovi modelli della serie Galaxy A, seguendo la consueta tempistica che la vede rilasciare questi smartphone di fascia media subito dopo i top di gamma della serie S.

Per cui, dopo aver presentato i Samsung Galaxy S25 in diversi mercati, l’azienda sudcoreana si appresta a svelare anche i prossimi Galaxy A56 e Galaxy A36.

Quanto manca all’uscita di Samsung Galaxy A56 ed A36?

Secondo le ultime indiscrezioni, divulgate dal noto leaker Abhishek Yadav, il debutto globale dei due nuovi smartphone Samsung, inclusi i mercati indiani, è previsto per la metà di marzo. Quasi certamente, già nel corso di febbraio, la società inizierà a stuzzicare l’attenzione del pubblico sull’imminente lancio.

Concentrandoci ora su Samsung Galaxy A36, le informazioni prospettano un design che riprende la “Key Island”, con bordi piatti e tasti laterali in rilievo. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED FHD+ da 6.64 pollici con sensore di impronte digitali integrato, una fotocamera frontale da 12 megapixel e una principale da 50 megapixel sul retro. Si vocifera la presenza di un processore Snapdragon 6 Gen 3 o 7s Gen 2, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45W ed il sistema operativo Android 15.

Passando ora al Samsung Galaxy A56, le prime immagini di questo smartphone sono trapelate grazie al database dell’ente di certificazione cinese TENAA, svelandone l’aspetto. Le specifiche tecniche, stando ai rumor, indicano uno schermo AMOLED FHD+ da 6.7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, un processore Exynos 1580, con opzioni di RAM da 8 o 12 GB, storage interno da 128 o 256 GB, la tipica batteria da 5000 mAh con ricarica da 45W e, naturalmente, Android 15. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A56 può vantare una fotocamera frontale da 12 megapixel ed un sistema a tre lenti posteriori: 50 MP per la principale, 12 MP per quella ultra-grandangolare e 5 MP dedicati agli scatti macro.