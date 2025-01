Samsung Galaxy A36 5G ad un passo dal lancio: la pagina ufficiale è già online

Lo smartphone Samsung Galaxy A36 5G, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere lanciato fra non molto sul mercato globale, con un focus particolare sull’India.

La certificazione BIS, in aggiunta alle pagine di supporto già pubblicate da Samsung, confermano l’imminente debutto di questo modello, identificato dal codice SM-A366E/DS. Tale dicitura, nello specifico, rivela la presenza di un sistema dual SIM: caratteristica sempre più apprezzata dagli utenti in questa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy A36 5G: cosa sappiamo al momento

Le specifiche tecniche, emerse da vari test, ci offrono un quadro più completo. Il cuore pulsante del Samsung Galaxy A36 5G sarà il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, che assicura prestazioni più che soddisfacenti. La grafica sarà invece gestita dalla GPU Adreno 710. I test effettuati su Geekbench hanno registrato un punteggio di 992 in single-core e 2789 in multi-core: numeri che indicano un buon equilibrio tra potenza e gestione energetica. Non mancherà il sistema operativo Android 15, versione più recente del software di Google.

Parlando delle configurazioni di memoria, Samsung Galaxy A36 5G si presenterà con 6GB di RAM, ma non è esclusa la disponibilità di modelli con 8GB per venire incontro alle diverse esigenze. Una considerevole novità riguarda il sistema di ricarica rapida. La certificazione IECEE, infatti, attesta la presenza di una tecnologia da 45W, che consentirà di ricaricare la batteria in tempi estremamente ridotti.

Infine, la fotocamera frontale di Samsung Galaxy A36 5G riserverà un piccolo cambiamento, con un sensore da 12 megapixel, leggermente inferiore rispetto al modello precedente, che era da 13 megapixel. L’attenzione di Samsung al comparto fotografico è comunque alta e non mancheranno novità anche in relazione agli altri sensori.

Insomma, Samsung Galaxy A36 5G si preannuncia come uno smartphone molto interessante per il suo prezzo contenuto, con tutte le carte in regola per competere con gli altri modelli proposti nella medesima fascia di mercato.