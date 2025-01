Samsung Galaxy A56 ed A36 pronti al lancio: già online le pagine di supporto

Samsung sta per lanciare sul mercato due nuovi smartphone di fascia media, il Galaxy A56 e il Galaxy A36, come dimostrano le pagine di supporto già attive in Francia.

Questa mossa suggerisce un’imminente disponibilità non solo in Europa ma anche in altre regioni, inclusi con buona probabilità gli Stati Uniti e l’India.

Il suffisso “DS” nei numeri di modello indica la probabile presenza del supporto dual-SIM. Le pagine di supporto non svelano molti dettagli su questi smartphone Samsung, ma diverse indiscrezioni emerse dai benchmark e dalle precedenti certificazioni rivelano alcune caratteristiche chiave.

Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36: specifiche tecniche

Samsung Galaxy A56 potrebbe offrire un design rinnovato, con un modulo fotografico posteriore a forma di pillola verticale: un elemento distintivo rispetto ai modelli più recenti ed alle proposte della concorrenza. Lo schermo anteriore dovrebbe essere piatto, con cornici più sottili rispetto al Galaxy A55. La “Key Island”, posizionata in alto a destra, non manca neanche in questo modello.

Le prestazioni di Samsung Galaxy A56 dovrebbero essere sensibilmente migliorate, grazie all’utilizzo dell’Exynos 1580, successore dell’Exynos 1480. Questo nuovo chip, realizzato con un processo EUV FinFET a 4nm di terza generazione, si basa su core CPU ARMv9 e consente di ottenere un incremento nelle prestazioni della GPU. Si parla di una configurazione a tre cluster per la CPU, con un core Cortex-A720 primario, tre core A720 grandi e quattro A520.

I risultati su Geekbench indicano un notevole progresso di Samsung Galaxy A56 rispetto al modello precedente, con punteggi che arrivano a 1341 in single-core e 3846 in multi-core. È previsto poi il sistema operativo Android 15 con l’interfaccia One UI 7. Ci si aspetta anche un miglioramento nella velocità di ricarica, arrivando a 45W e superando i 25W dell’A55.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A36, si preannuncia un restyling simile per il modulo della fotocamera e una dimensione leggermente più contenuta rispetto al suo predecessore, con un display di 6,64 pollici anziché 6,6 pollici. Sotto la scocca potrebbe nascondersi un processore di Qualcomm, in particolare lo Snapdragon 6 Gen 3 o lo Snapdragon 7s Gen 2, garantendo un’efficienza energetica superiore rispetto all’Exynos 1380 del modello passato.

In generale, la nuova serie Galaxy A sembra puntare su un design rinnovato, prestazioni migliorate e una maggiore efficienza energetica, confermando l’attenzione di Samsung nel segmento di fascia media.