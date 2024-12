Samsung Galaxy A56 5G: la scheda tecnica riserva un bel po' di sorprese

Samsung Galaxy A56 5G, atteso per il primo trimestre del 2025, promette di portare la serie Galaxy A ad un livello superiore, mantenendo comunque il posizionamento nel segmento di fascia medio-alta.

Grazie ad una recente fuga di notizie, sono emerse informazioni dettagliate su specifiche tecniche e prezzo, lasciando intuire miglioramenti significativi rispetto al modello precedente, il Samsung Galaxy A55 5G.

Samsung Galaxy A56 5G: cosa sappiamo al momento

Tra le novità più rilevanti, Samsung Galaxy A56 5G presenterà una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W: un netto passo in avanti rispetto ai 25 W del suo predecessore. Questo aggiornamento, certificato dal portale 3C, garantirà tempi di ricarica più veloci ed una maggiore praticità per gli utenti. Anche il display otterrà un upgrade, passando a un Dynamic AMOLED FHD+ con refresh rate a 120 Hz, per un’esperienza visiva più fluida ed appagante rispetto al classico Super AMOLED.

Dal punto di vista del design, Samsung manterrà la combinazione di cornice in alluminio e retro in vetro, che conferisce al Galaxy A56 5G un aspetto premium, distinguendolo dalla concorrenza. Sotto la scocca, il nuovo chipset Exynos 1580 promette prestazioni di ottimo livello, come dimostrano i punteggi su Geekbench di 1.341 (single-core) e 3.836 (multi-core). Lo smartphone sarà inoltre dotato di Android 15 ed arriverà sul mercato in due configurazioni: 8 GB/128 GB e 12 GB/256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A56 5G riproporrà la configurazione posteriore con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. Tuttavia, la fotocamera anteriore potrebbe essere ridotta a 12 MP, rispetto ai 32 MP del modello precedente: un cambiamento che rischia di deludere gli amanti dei selfie.

Il prezzo, stimato intorno ai 439 dollari (circa 422 euro), appare in linea con i miglioramenti apportati, rendendo Samsung Galaxy A56 5G come una scelta competitiva nel mercato degli smartphone di fascia medio-alta.