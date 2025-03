Samsung Galaxy A56 avrà due fratelli (quasi) gemelli: in pochi potranno averli

Samsung continua a spingere sul mercato degli smartphone di fascia media, dove l’azienda è sempre riuscita a lasciare un’impronta ben marcata grazie a dispositivi in grado di coniugare efficacemente qualità costruttiva, prestazioni e prezzo più accessibile.

Dopo il lancio di Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 e Galaxy A26, a cui abbiamo assistito alcune settimane fa, l’azienda sudcoreana starebbe adesso preparando due nuovi modelli, presumibilmente simili all’A56 e destinati però a mercati specifici come l’India.

Samsung Galaxy F56 e Galaxy M56 pronti al debutto

Indizi concreti circa la prossima disponibilità di questi smartphone Samsung emergono proprio dal sito ufficiale dell’azienda, dove sono stati individuati i numeri di modello SM-E566B/DS ed SM-M566B/DS, che corrispondono quasi certamente al Samsung Galaxy F56 edal Galaxy M56. La pagina di supporto del Galaxy F56 è apparsa sul sito indiano di Samsung, mentre quella del Galaxy M56 è stata avvistata sui siti per il Bangladesh e l’India. Dal punto di vista tecnico, si evince che entrambi i modelli saranno predisposti per il dual SIM.

Considerando la strategia di Samsung, è lecito aspettarsi che questi nuovi smartphone riprendano in gran parte le caratteristiche del Galaxy A56. Potrebbero quindi integrare il processore Exynos 1580, affiancato da 8 o 12 GB di RAM ed opzioni di storage da 128 o 256 GB. Sul retro, un sistema a tripla fotocamera dovrebbe garantire ottimi scatti, mentre la batteria potrebbe variare tra i 5.000 ed i 6.000 mAh.

In passato, per contenere i costi delle serie Galaxy F e Galaxy M, Samsung ha optato per alcuni compromessi circa i materiali e le certificazioni di resistenza: è possibile che una simile strategia venga adottata anche per Galaxy F56 e Galaxy M56. La comparsa dei numeri di modello sui siti web di Samsung suggerisce un lancio imminente, forse entro il prossimo trimestre: l’India e, con ogni probabilità, altri paesi del subcontinente indiano, potrebbero essere tra i primi a ricevere questi nuovi dispositivi.