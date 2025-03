Tutto sui nuovi Samsung Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G

Trio di nuovi smartphone per la serie Galaxy A di Samsung: sono A56 5G, A365G e A25 5G. Oggi l’annuncio ufficiale, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’AI accessibile a tutti, al grido Awesome Intelligence . Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 15 con interfaccia personalizzata One UI 7 e aggiornamenti garantiti per sei generazioni, mentre per quanto riguarda l’intelligenza artificiale gli utenti possono contare sulla funzionalità come Cerchia e Cerca di Google.

Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G con Awesome Intelligence

Partiamo dal modello di punta, il Galaxy A56 5G. Le colorazioni disponibili sono Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive e Awesome Pink. Ecco le sue specifiche tecniche, riportate nel comunicato stampa ricevuto in redazione.

Display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz;

8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 12+50+5 megapixel, frontale da 12 megapixel;

batteria da 5.000 mAh;

certificazione IP67;

dimensioni 162,2×77,5×7,4 millimetri, peso 198 grammi.

Passando a Galaxy A36 5G, in questo caso le tinte della scocca sono Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White e Awesome Lime. Questa la scheda delle caratteristiche.

Display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz;

6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 8+50+5 megapixel, frontale da 12 megapixel;

batteria da 5.000 mAh;

certificazione IP67;

dimensioni 162,9×78,2×7,4 millimetri, peso 195 grammi.

Concludiamo la carrellata con Galaxy A26 5G, il modello più economico. Tre le colorazioni: Black, White, Mint.

Display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz;

6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 8+50+2 megapixel, frontale da 13 megapixel;

batteria da 5.000 mAh;

certificazione IP67;

dimensioni 164,0×77,5×7,7 millimetri, peso 200 grammi.

Tutti integrano punti di forza come la ricarica rapida Super Fast Charge 2.0, la sicurezza di Knox Vault per la protezione dei dati e funzionalità avanzate per la fotografia, incluse Volto migliore e Nightography. Di seguito le parole di TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

La nuova serie Galaxy A rappresenta un passo importante nella nostra missione di rendere l’AI accessibile a tutti, portando le incredibili esperienze AI di Galaxy a un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo. Con queste straordinarie nuove funzionalità, siamo entusiasti di liberare la creatività senza limiti sulla serie Galaxy A, garantendo al contempo un’esperienza mobile sicura, affidabile e divertente.

Prezzi e disponibilità

I tre nuovi modelli saranno disponibili nelle versioni con 128 e 256 GB di memoria interna. Ecco i prezzi ufficiali. Il comunicato stampa giunto in redazione non fa riferimento a una data di lancio precisa in Italia.

Galaxy A56 5G: 8/128 GB a 499,90 euro e 8/256 GB a 549,90 euro;

Galaxy A36 5G: 6/128 GB a 399,90 euro e 8/256 GB a 459,90 euro;

Galaxy A26 5G: 6/128 GB a 319,90 euro e 8/256 GB a 369,90 euro.

All’uscita sarà attiva una promozione che permetterà di ottenere le edizioni da 256 GB con una spesa pari a quella prevista per le 128 GB.