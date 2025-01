Samsung Galaxy A56 5G: il medio gamma più atteso è dietro l'angolo

La curiosità nei confronti di Samsung Galaxy A56 5G è piuttosto elevata, con nuovi indizi che suggeriscono un lancio imminente, forse entro la fine del primo trimestre.

Il recente via libera da parte di Bluetooth SIG, con la certificazione del modello “SM-A566B_DS”, sembra appunto sottolineare l’ormai prossimo debutto del Galaxy A56 5G sul mercato. Questo tempismo ripropone lo schema dell’anno scorso, con il Samsung Galaxy A55 5G presentato a marzo.

Samsung Galaxy A56 5G: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Tenendo conto anche delle informazioni ottenute mediante la certificazione della FCC, Samsung Galaxy A56 5G verrà equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici, leggermente più ampio rispetto al modello precedente, con una risoluzione di 1080×2340 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la tecnologia HDR10+, capace di raggiungere una luminosità di 1000 nit. A protezione dello schermo ci sarà un vetro Corning Gorilla Glass Victus Plus e non mancherà la funzione dell’Always on Display.

Le prime immagini di questo smartphone Samsung, diffuse lo scorso novembre, mostravano un design molto simile al predecessore, con bordi piatti e angoli smussati. Le indiscrezioni suggeriscono poi che il comparto fotografico rimarrà pressoché invariato: una fotocamera principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 12MP ed una lente macro da 5MP. La fotocamera frontale sarà invece da 12MP. Inoltre, tutte le fotocamere dovrebbero supportare la registrazione di video 4K a 30 fps e 1080p a 30/60 fps.

In termini di ricarica, i documenti della FCC sembrano confermare la presenza di una ricarica rapida cablata da 45W. Sempre secondo le anticipazioni, Samsung Galaxy A56 5G potrà fare affidamento sul nuovo chipset Exynos 1580, affiancato da una batteria da 5.000 mAh. Alcune indiscrezioni indicano anche la possibile presenza della nuova interfaccia One UI 7 basata su Android 15, con probabile integrazione delle funzionalità di Galaxy AI.

Samsung Galaxy A56 5G arriverà nei negozi in diverse colorazioni, tra qui quella nera, e con configurazioni di memoria da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di storage.