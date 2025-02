Samsung Galaxy A56 5G: conviene trattarlo bene, è più difficile da riparare

Samsung, dopo i Galaxy S25, si prepara a lanciare i nuovi Galaxy A56 ed A36, confermando una tendenza che ormai sembra consolidata: la trasparenza nei confronti degli utenti.

L’azienda, infatti, ha già pubblicato gli indici di riparabilità per questi modelli: la mossa di Samsung anticipa a tutti gli effetti il prossimo arrivo dei due smartphone sul mercato e non solo a livello europeo.

Samsung Galaxy A56 ed A36: manca poco al lancio

Analizzando i documenti, diffusi in Francia, emerge un quadro interessante: Samsung Galaxy A56, pur essendo il modello più avanzato, registra un leggero calo nella facilità di riparazione rispetto al suo predecessore, l’A55. Questo si traduce in un punteggio di 8.4 su 10, un decimo in meno rispetto all’A55 dell’anno scorso, che aveva raggiunto l’8.5. Samsung spiega che questa differenza minima è dovuta ad una maggiore complessità nella sostituzione di alcuni componenti del Galaxy A56.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A36, lo smartphone mantiene lo stesso indice di riparabilità del suo predecessore ed anche del “fratello maggiore” A56: un solido 8.4. Questa sostanziale equivalenza nei punteggi tra i due modelli, sia pure di fasce diverse, sottolinea un approccio standardizzato nella progettazione dei dispositivi, almeno per quanto riguarda la facilità di manutenzione.

Nonostante le indicazioni sui valori di riparabilità, Samsung non ha ancora comunicato le date precise di lancio. Le voci di corridoio, però, suggeriscono che i due nuovi modelli potrebbero essere presentati a metà marzo, con una disponibilità pressoché immediata sul mercato. Entrambi gli smartphone, con alte probabilità, utilizzeranno l’interfaccia personalizzata One UI 7 e saranno supportati da ben sei major update, una mossa che testimonia la volontà dell’azienda nell’offrire una maggiore longevità a questi dispositivi.

Vi terremo come sempre al corrente di tutte le nuove informazioni che dovessero emergere di qui in avanti su Samsung Galaxy A56 ed A36, specialmente a ridosso del lancio ufficiale.