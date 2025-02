Samsung introduce una utilissima funzione "salva schermo" su One UI 7

Ai numerosi possessori di uno smartphone Samsung sarà capitato spesso di affrontare i disagi relativi alla batteria che si esaurisce prima del previsto, portando la luminosità dello schermo ad un livello fin troppo basso.

Il problema, nello specifico, si manifesta quando la carica residua scende sotto la soglia del 5%: lo schermo dello smartphone Samsung si scurisce al punto da risultare quasi illeggibile, provocando non poche difficoltà soprattutto in pieno giorno.

Bisogna poi “agire alla cieca" con la barra della luminosità nel pannello rapido: operazione che può risultare macchinosa e frustrante per recuperare una visibilità quantomeno accettabile.

Samsung permette di disattivare su One UI 7 l’abbassamento automatico della luminosità

Immagini

Samsung ha deciso di porre rimedio a questa seccatura con l’arrivo di One UI 7, la nuova interfaccia utente basata su Android 15. Tra le novità apparentemente minori, ma in realtà capaci di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso, va senza dubbio menzionata un’opzione che permette di disattivare l’abbassamento automatico della luminosità quando la batteria è quasi scarica.

Nascosta nel menu delle impostazioni dedicate alla batteria, questa funzione denominata “Oscuramento automatico dello schermo" dà la possibilità all’utente di mantenere la luminosità predefinita fino a quando il telefono non si dovesse spegnere del tutto.

Questo piccolo cambiamento, di per sé banale, rappresenta un passo in avanti tutt’altro che trascurabile per una corretta fruizione dei dispositivi Samsung Galaxy. One UI 7 è già presente sugli ultimi modelli, come i Samsung Galaxy S25 e gli S24 (in versione beta), ma la sua diffusione dovrebbe aumentare a partire da febbraio, portando questo piccolo ma prezioso miglioramento anche su altri smartphone dell’azienda.