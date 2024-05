Samsung Galaxy A55 5G in offerta: con questo codice risparmi 139,90€

Il Samsung Galaxy A55 5G è un ottimo smartphone di fascia media di ultimissima generazione: equilibrio totale tra prestazioni, funzionalità e prezzo. Questo dispositivo, lanciato nel 2024, offre caratteristiche che non molto tempo fa erano riservate ai modelli di fascia alta. Oggi è in offerta ad un prezzo molto interessante: usando il codice sconto “PSPRMAY24” su eBay lo paghi solamente 360€ invece di 499,90€.

Il Galaxy A55 5G vanta un design elegante e moderno, con un telaio in alluminio e un retro lucido. Lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una visualizzazione fluida e colori vividi, rendendo l’esperienza visiva eccezionale sia per i contenuti multimediali che per la navigazione quotidiana​.

Equipaggiato con il chipset Exynos 1480, il Galaxy A55 5G offre prestazioni eccellenti, superando molti concorrenti nella sua fascia di prezzo. La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia notevole, capace di durare fino a due giorni con un uso moderato, e la ricarica a 25W, seppur non rapidissima, risulta adeguata per la maggior parte degli utenti.

Il comparto fotografico del Galaxy A55 5G include una fotocamera principale da 50MP, un'ultrawide da 12MP e una macro da 5MP. Le immagini risultano dettagliate e luminose, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alle avanzate tecnologie di elaborazione dell'immagine e alla modalità notturna. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie di alta qualità, rendendolo un ottimo compagno per gli amanti dei social media.