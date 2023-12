Samsung Galaxy A54 venduto e spedito da Amazon: è il mid-range da comprare oggi (-130€)

Il Samsung Galaxy A54 è sempre di più il mid-range da comprare oggi su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 369 euro (con 130 euro di sconto rispetto al listino) nella versione venduta e spedita da Amazon e con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni. Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A54: a questo prezzo è il mid-range su cui puntare

Il Samsung Galaxy A54 è dotato di un display SuperAMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Exynos 1380, in grado di offrire ottime prestazioni, a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una variante con 256 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Da segnalare il sistema operativo Android 14, con la One UI, un sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC e il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 369 euro. In sconto ci sono diverse colorazioni. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per sfruttare l’offerta basta premere sul link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.