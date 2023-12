Samsung Galaxy A54 in offerta a QUESTO PREZZO è il mid-range su cui puntare (-37%)

Il Samsung Galaxy A54 è lo smartphone di fascia media da comprare oggi. Grazie a una nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Samsung al prezzo scontato di 325 euro per la versione da 128 GB oppure al prezzo scontato di 358 euro per la versione da 256 GB, ottenendo uno sconto del 37% rispetto al listino. Da notare che pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi.

Samsung Galaxy A54 è il mid-range da comprare oggi

Il Samsung Galaxy A54 è uno dei migliori smartphone di fascia media. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al potente SoC Eyxnos 1380. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM, 128/256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, del supporto Dual SIM, del sensore di impronte sotto al display e del chip NFC. Il sistema operativo è Android 13 con One UI ma è in arrivo l’aggiornamento ad Android 14, con la nuova versione della One UI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 325 euro per la versione da 128 GB. Per chi cerca qualcosa in più, inoltre, c’è la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 358 euro. Entrambe le varianti dello smartphone sono disponibili con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Le promozioni sono valide solo per un breve periodo di tempo.

