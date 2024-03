Samsung Galaxy A54: il prezzo cala ancora, ora il mid-range costa 288€, è un AFFARE

Il Samsung Galaxy A54 si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media da meno di 300 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il mid-range di Samsung con un prezzo scontato di 288 euro. Si tratta di un vero affare per rapporto qualità/prezzo, grazie a ottime specifiche e a un supporto software di lunga durata. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A54: a questo prezzo è un best buy per la fascia media

Il Samsung Galaxy A54 cala di prezzo e diventa sempre più interessante, anche grazie a un’ottima scheda tecnica. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Il mid-range di Samsung è dotato di una batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’ottima autonomia, oltre che di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM. Il sistema operativo è Android 14 che viene personalizzato dalla nuova versione della One UI, con una garanzia di supporto di lunga durata da parte di Samsung.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 288 euro. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.