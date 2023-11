Samsung Galaxy A54 256 GB a 379€ da MediaWorld (ultimo giorno)

Il Samsung Galaxy A54, nella versione da 256 GB di memoria interna, è una delle offerte del giorno in casa MediaWorld. Per l’ultimo giorno del Black Friday, che scade definitivamente alla mezzanotte di oggi, è in offerta a 379€: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

Lo smartphone Galaxy A54 è uno dei migliori medi gamma del 2023, ed è anche uno dei telefoni del marchio Samsung che ha fatto registrare un numero di vendite importanti. E alla fine dell’anno, è ancora una delle prime scelte in assoluto per chi ha un budget tra i 300 e 400€.

Samsung Galaxy A54 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

Il Galaxy A54 di Samsung è il vero erede dell’A52, uno degli smartphone che ha riscritto la storia recente dei medi di gamma. Il nuovo best buy di quest’anno si distingue per affidabilità, autonomia e comparto camere sopra la media, vestendo da subito i panni di migliore della classe.

Uno dei principali punti di forza del telefono è proprio la fotocamera. L’intero comparto è costituito da una cam principale da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8. C’è poi una camera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2, una macro da 5 megapixel con apertura f/2.4 e una camera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2.2.

Pollice in alto anche per l’autonomia e gli aggiornamenti software: la capacità della batteria è da 5.000 mAh, più che sufficiente per arrivare a sera con circa il 30% di carica residua dopo una giornata intensa, mentre la politica di Samsung lato aggiornamenti è – dopo quella di Google – la migliore nell’universo Android.

Il Samsung Galaxy A54 è in offerta a 379€ sul sito mediaworld.it. Se selezioni l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.