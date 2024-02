Samsung Galaxy A53 in offerta a 259€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Il Samsung Galaxy A53 diventa ancora più conveniente e con la nuova offerta Amazon di oggi è acquistabile al prezzo scontato di 259 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un mid-range di Samsung completo e con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy A53: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A53 include un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e l’ottimo SoC Exynos 1280. Da segnalare anche la presenza di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore.

Il Samsung Galaxy A53 è dotato di connettività 5G e del supporto Dual SIM. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display oltre che del chip NFC, per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 13, con One UI e aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A53 con un prezzo scontato di 259 euro. Lo smartphone è disponibile ora al nuovo prezzo minimo storico. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.