Samsung Galaxy A53 ed A33 5G: risultati incoraggianti nei benchmark

Samsung ha in serbo un trio di flagship per l'evento Unpacked in programma a febbraio, ma sono in arrivo anche due smartphone di fascia media della serie Galaxy A. I telefoni sono stati individuati di recente nei benchmark HTML5 con i numeri di modello SM-A336B e SM-A536B.

In arrivo due nuovi midrange Samsung impermeabili

Come avrai certamente intuito, i dispositivi di cui stiamo parlando sono Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A33 5G. I due terminali condividono lo stesso risultato di 474 punti. Al tempo stesso, però, i benchmark HTML5 non rivelano alcun dettaglio hardware. L'unico aspetto da rilevare è che Galaxy A33 ed A53 5G utilizzano il browser Samsung Internet in versione 16.

Il Galaxy A52 ha avuto molto successo l'anno scorso: anche adesso rappresenta uno degli smartphone di fascia media più richiesti dagli utenti. Non è difficile ipotizzare risultati paragonabili anche per il suo diretto successore, oltre che per la versione Galaxy A53s. Secondo le indiscrezioni poi, l'A53 5G dovrebbe avere a bordo il chipset Exynos 1200.

Per quanto riguarda il Galaxy A33 5G, sia quest'ultimo e sia il Samsung Galaxy A53 5G potrebbero vantare un grado di resistenza ad acqua e polvere secondo lo standard IP67: continuate a seguirci per non perdere i futuri aggiornamenti.