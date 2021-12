Samsung Galaxy A53 5G con Exynos 1200 e Android 12 nei benchmark

Samsung Galaxy A53 5G, diretto successore di Galaxy A52 ed A52s, ha fatto bella mostra di sé nei render pubblicati il mese scorso. Ora i benchmark dello smartphone sono stati condivisi nell'elenco di Geekbench, rivelando utili informazioni circa la scheda tecnica.

Quali prestazioni possiamo attenderci da Samsung Galaxy A53 5G?

Il dispositivo dovrebbe avere a bordo il processore Exynos 1200, indicato con il nome in codice S5E8825. A supporto di esso agirebbero 6 GB di RAM ed il sistema operativo Android 12. Il chip può fare affidamento su 2 core con clock a 2,40 GHz e 6 core CPU ad alta efficienza energetica con rispettivi clock a 2,00 GHz. L'elenco poi chiama in causa la GPU Mali-G68. Tale configurazione hardware ha portato ad un risultato di 690 punti nel test single-core e 1.846 punti nel test multi-core.

In confronto, l'OPPO Reno 6 5G alimentato dal processore MediaTek Dimensity 900 (con specifiche CPU e GPU simili) ha ottenuto 698 punti in single-core e 2127 punti in multi-core benchmark. Il Samsung Galaxy A52s con Qualcomm Snapdragon 778G ha invece raggiunto 767 punti in single-core e 2768 punti in multi-core.