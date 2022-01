Samsung Galaxy Home Mini 2 sarà protagonista dell'evento Unpacked?

Samsung annunciò il precedente Galaxy Home Mini durante l'evento Unpacked tenutosi nell'ormai lontano mese di febbraio 2020. Sfortunatamente, l'altoparlante smart non è mai stato rilasciato a livello globale. Tuttavia, sembra che il colosso sudcoreano sia pronto per riprovarci… proprio nel corso del Galaxy Unpacked in programma a febbraio prossimo.

Samsung Galaxy Home Mini 2 è più vicino che mai (anche per l'Italia?)

Come giustamente sottolineato dallo staff di MySmartPrice, Galaxy Home Mini 2 è stato certificato dal Bluetooth Special Interest Group (SIG). Il dispositivo è indicato con il numero di modello SM-V230 e supporta la versione Bluetooth 5.2:

Un rapporto pubblicato da SamMobile nel novembre dello scorso anno affermava che il successore di Galaxy Home Mini potrebbe essere dotato di un display. L'altoparlante smart dovrebbe anche portare con sé diversi altri miglioramenti ed è probabile che venga rilasciato in quantità maggiori rispetto al primo modello.

Nonostante nel suddetto rapporto si parli di un possibile rilascio del Samsung Galaxy Home Mini 2 solo in Corea del Sud, non è da escludere che questa volta si vada incontro ad una disponibilità globale.