Samsung Galaxy A53 5G: eccolo nelle prime immagini dal vivo

Essendo uno degli smartphone Samsung più attesi, tra quelli che verranno lanciati nelle prossime settimane, il Galaxy A53 5G è stato oggetto di numerose anticipazioni fino a questo momento.

La scheda tecnica completa del telefono è emersa online, assieme ad un paio di immagini dal vivo che, finalmente, ci mostrano quale sarà l'impatto estetico di questo nuovo dispositivo di fascia media.

Samsung Galaxy A53 5G è ormai ad un passo

Diamo quindi uno sguardo alle foto di questo smartphone Samsung di imminente arrivo, piuttosto fedeli ai render che già conosciamo:

Un precedente report ipotizzava che molti smartphone midrange presentati nel 2022 avrebbero utilizzato i chipset Exynos. Nello specifico, il Samsung Galaxy A53 5G utilizzerà l'Exynos 1280, sfatando le previsioni in base a cui l'azienda sudcoreana avrebbe optato per l'Exynos 1200. In merito al display, le fughe di notizie hanno dato credito ad un pannello Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il Samsung Galaxy A53 5G verrà fornito con quattro fotocamere posteriori: un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, un obiettivo macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. Nella parte anteriore ci sarà invece una fotocamera da 32 MP dedicata ai selfie ed alle videochiamate. Secondo quanto riferito, le fotocamere posteriori saranno in grado di registrare video in 8K a 24 fps oppure in 4K a 60 fps: sarebbe la prima volta per uno smartphone Samsung della serie Galaxy A.

Altre specifiche del Samsung Galaxy A53 5G chiamano in causa la configurazione di memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. A bordo ci sarà anche una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Non mancheranno la connettività Bluetooth 5.1, un sensore di impronte digitali sotto il display ed il sistema operativo Android 12 con personalizzazione della One UI 4.0. I leak sottolineano che nella confezione del Samsung Galaxy A53 5G non sarà presente il caricabatterie: ciò non sorprende, in virtù di quanto da noi pubblicato ieri.