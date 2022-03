Samsung Galaxy A53 5G: trapelano caratteristiche e prezzo per l'Italia

Il prezzo del Samsung Galaxy A53 5G è stato suggerito da un nuovo elenco sul sito web di un rivenditore italiano. Il telefono verrà lanciato come diretto successore dello smartphone Samsung Galaxy A52 5G, lanciato nel 2021.

Sappiamo per certo che si tratterà di un modello di fascia media, ma questa è la prima volta in cui trapelano simili informazioni riguardanti il costo vero e proprio del dispositivo (salvo cambi di rotta dell'ultimo momento).

Samsung Galaxy A53 5G: cosa sappiamo al momento

Il prossimo midrange di casa Samsung, secondo le ultime anticipazioni, arriverà sul mercato italiano con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. L'anno scorso, il colosso sudcoreano ha commercializzato il Galaxy A52 5G a 429 euro, con la stessa configurazione. Ora, in base a quanto si evince dallo screenshot che vi mostriamo di seguito (condiviso da GizPie), il prezzo dovrebbe salire un po':

466,49 euro, vale a dire circa 40 euro in più rispetto all'A52 5G. Secondo i report precedenti, Samsung Galaxy A53 5G monterà un display Super AMOLED con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e diagonale da 6,5 ​​pollici, oltre ad una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.

Lo smartphone sarà alimentato da un SoC Exynos 1200 octa-core sotto il cofano, abbinato in alcuni modelli ad 8 GB di RAM secondo un elenco Geekbench. La memoria interna, che in nessuna circostanza dovrebbe andare oltre i 128 GB, sarà espandibile tramite microSD fino ad 1 TB.

Samsung Galaxy A53 5G sarà dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e due fotocamere macro e di profondità da 5 megapixel. Tuttavia, l'elenco condiviso su un altro sito web di certificazione non esclude la tripla fotocamera.

Frontalmente, il device avrà una fotocamera selfie da 32 megapixel e sarà alimentato da una batteria con capacità di 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida da 25 W tramite USB C. Come accennato in precedenza, queste informazioni su Samsung Galaxy A53 5G non sono ancora ufficiali.