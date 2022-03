Samsung: stop caricabatterie anche per gli smartphone economici

Ricordate quando Samsung prese di mira Apple in virtù della decisione di non includere un caricabatterie nella confezione di vendita dell'iPhone 12? Era il “lontano” 2020 ma, da allora, le cose sono decisamente cambiate. La serie Galaxy S21 è arrivata solo pochi mesi dopo e, inaspettatamente, fece a meno del caricatore.

Da allora, tutte le ammiraglie di Samsung sono state spedite senza questo accessorio, anche nel caso dei costosissimi smartphone pieghevoli. Come per l'azienda di Cupertino, il colosso sudcoreano ha fatto appello al discorso della “sostenibilità” per giustificare tale scelta ma, senza nascondere la testa sotto la sabbia, è chiaro che ci siano anche ragioni economiche.

Molto presto, nessuno smartphone Samsung verrà fornito di caricabatterie

Si dice che i rivenditori di telefonia mobile in Europa abbiano confermato che alcuni telefoni Samsung entry-level non verranno spediti con un caricabatterie nella confezione. L'elenco include il Galaxy A13 ed il Galaxy A23, che sono stati presentati all'inizio di questa settimana. Anche il Galaxy M23 ed il Galaxy M33 dovrebbero uscire presto, pur mancando l'annuncio ufficiale di lancio.

Samsung non ha finora confermato questa indiscrezione, ma non è difficile presagire che si tratti di una realtà svelata a breve anche tenendo conto delle quasi del tutto assenti “controindicazioni”. L'azienda è consapevole del fatto che i clienti siano disposti a fare a meno del caricabatterie, anche se a malincuore, non essendo un fattore che considerano determinate in fase d'acquisto (ormai, siamo tutti pieni di caricabatterie in casa).

Non dovrebbe quindi passare molto tempo prima che il produttore decida, una volta per tutte, di eliminare il caricatore dalla totalità dei dispositivi che verranno presentati nell'imminente futuro, sia i top di gamma e sia gli smartphone di fascia media e bassa. Però magari un insegnamento è possibile che Samsung l'abbia tratto, seppur a scherno della “nemica” di sempre Apple.