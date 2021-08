Samsung Galaxy A52s 5G sbarca nel Regno Unito con un chip Snapdragon 778G e quattro fotocamere al prezzo consigliato al pubblico di £ 409.

Samsung Galaxy A52s: le caratteristiche

Dopo aver lanciato il Galaxy A52 5G a marzo, Samsung ha rilasciato un leggero restyling dello stesso avente il moniker Galaxy A52s 5G. Il nuovo telefono condivide la maggior parte delle specifiche con il fratello ma dispone di un processore più potente.

Il design è rimasto invariato, quindi si ottiene un display AMOLED Infinity-O piatto con un foro al centro per la fotocamera selfie. Ci sono ancora quattro lenti sul posteriore e si trovano in un alloggiamento rettangolare leggermente rialzato. Gli acquirenti potranno ritirare il telefono in quattro colori: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet e Awesome White.

Il terminale ha uno schermo Super AMOLED FHD da 6/5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. All'interno del foro è presente una camera da 32 MP. Sotto il cofano si trova il processore Snapdragon 778G ed è abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, l'OEM sudcoreano lascia le medesime lenti che abbiamo sul fratellino uscito a marzo: una principale da 64 MP f/1.8 con OIS, una ultragrandangolare da 12 MP f/2.2, una macro da 5 MP f/2.4 e un sensore di profondità da 5 MP f2.4.

Il Galaxy A52s 5G ha uno scanner di impronte digitali sul display. È certificato IP67 ed è resistente all'acqua e alla polvere. C'è una batteria da 4500 mAh sotto il cofano insieme al supporto per la ricarica rapida da 25 W. Samsung afferma che gli utenti dovrebbero essere in grado di ottenere 2 giorni di utilizzo da una carica completa, ma ciò dipenderà dal tipo di uso che se ne farà.

Altre caratteristiche includono un jack audio, altoparlanti stereo, uno slot per schede MicroSD, Samsung Pay e One UI 3 basata su Android 11 con funzionalità come RAM Plus per l'espansione della memoria e Samsung Knox per la sicurezza. C'è anche Easy Share in Galaxy Eco-System che è una condivisione rapida avanzata per la condivisione di file.

Il telefono sarà disponibile in tre configurazioni: 6+128GB, 8+128GB e 8+256GB. Il prezzo di partenza è di £ 409 (~ $ 562) nel Regno Unito. Il telefono sarà disponibile per i preorder a partire dal 24 agosto e le spedizioni inizieranno il 3 settembre.

