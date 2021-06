Samsung ha iniziato a spingere un nuovo aggiornamento software per la serie di punta Galaxy S10 e per il Galaxy A52 4G di fascia media. La patch di sicurezza Android di giugno 2021 include aggiornamenti software e diverse novità.

Samsung Galaxy A52 4G: update di giugno

Andando nello specifico, l'update del midrange Galaxy A52 LTE viene fornito con il numero di versione A525FXXS2AUE2. Ora è accessibile dalla regione del Caucaso e dall'Ucraina, mentre le build per la serie Galaxy S10 (S10e, S10 e S10+) hanno la versione firmware G97xFXXSBFUE6 e sono già accessibili al download in Polonia.

Per chi non lo sapesse, il Samsung Galaxy A52 4G è stato rilasciato a marzo 2021. È un midrange con una fotocamera principale da 64 Megapixel, uno schermo da 6,5 ​​pollici e una RAM compresa tra i 4 GB e 8 GB. Il display è dotato di un Super AMOLED, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il Galaxy A52 4G non deve essere confuso con l'ammiraglia A52 5G, che ha il supporto alle reti di quinta generazione. Il dispositivo è protetto da Corning Gorilla Glass 5, con capacità IP67 che serve per resistere all'acqua e alla polvere. L'A52 è dotato di sistema operativo Android 11, One UI 3.1, chipset Qualcomm Snapdragon 720G e GPU Adreno 618.

La serie Samsung Galaxy S10 presenta uno schermo generalmente più piccolo rispetto all'A52 ed è meno costoso. La maggior parte dei modelli S10 aveva la versione Android 9.0 pronta all'uso ma è aggiornabile ad Android 11 e riceverà anche la nuova release di Android 12, a quanto pare. Presentano anche una configurazione della fotocamera meno performante rispetto all'A52 (parliamo pur sempre di flagship di due anni fa) e peccato di diverse altre features.

Se non avete ancora ricevuto la richiesta di aggiornamento, potete scaricare facilmente la patch di sicurezza manualmente tramite le Impostazioni del telefono. Vi basterà andare nel menù delle impostazioni e controllare il tutto dal suddetto dispositivo.

