Il Samsung Galaxy A52s 5G dovrebbe essere lanciato come una versione aggiornata del recente midrange Galaxy A52 che è stato svelato alcuni mesi fa. Un nuovo rapporto di Winfuture.de afferma che questo terminale verrà presentato entro la fine di questo mese. Il rapporto in questione ha anche rivelato tutte le specifiche e i prezzi del suddetto telefono.

Specifiche Samsung Galaxy A52s 5G (RUMOR)

Il Galaxy A52s 5G sfoggerà un display S-AMOLED da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel. Sotto lo schermo sarà presente uno scanner ottico di impronte digitali. Il foro del pannello allineato centralmente ospiterà una snapper selfie da 32 megapixel.

La configurazione della fotocamera posteriore dell'A52s 5G sarà caratterizzata da una main camera da 64 megapixel con apertura f/1.8, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel, una macro da 5 megapixel e una lente per gli scatti con profondità attiva da 5 megapixel. Gli utenti saranno in grado di registrare video 4K.

Il chipset Snapdragon 778G sarà presente sotto il cofano dell'A52s. Giusto come “remind me”, il modello da cui deriva è arrivato in commercio con Snapdragon 750G.

In Europa l'azienda offrirà 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e potrebbe arrivare con 256 GB di spazio di archiviazione in altri mercati. Sarà supportato da una batteria da 4.500 mAh con fast charge cablata da 25 W.

Il sistema operativo Android 11 con One UI 3.1 sarà preinstallato sullo smartphone: ci saranno diverse funzionalità come la Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, uno slot per schede microSD e una porta USB-C. Infine, sarà un dispositivo impermeabile e antipolvere classificato IP67.

Prezzi al pubblico

Il Galaxy A52s 5G dovrebbe arrivare sui mercati europei con un prezzo di 449 euro (~$530). È probabile che arrivi in ​​quattro colorazioni: nero, verde, blu e viola.

