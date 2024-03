Samsung Galaxy A52s 5G stupisce per specifiche e prezzo (-130€)

Il sorprendente Samsung Galaxy A52s 5G, ancora oggi, è uno degli smartphone Android più apprezzati in questa fascia di mercato. Design moderno ed accattivante, elevata velocità su internet, lunga durata della batteria: insomma, una scelta vincente per chiunque fosse alla ricerca di un telefono performante e concreto con una spesa drasticamente ridotta.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione termini: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 27%, lo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G sarà tuo in colorazione Awesome Black ad un prezzo di circa 344 euro invece di 475 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy A52s 5G

A bordo di questo eccezionale smartphone di Samsung trova spazio un display Super AMOLED Infinity-O con diagonale da 6,5 pollici e risoluzione in FullHD+. Degni di nota gli scatti realizzati con la fotocamera principale da 64MP, nitidi e ricchi di dettagli. Lunga durata grazie ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W.

A supporto del processore agiscono 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage d’archiviazione (espandibile con microSD). Velocità stellari su internet grazie alla connettività 5G. Ricordiamo infine che stiamo parlando di uno smartphone Samsung impermeabile, con certificazione IP67.

I modelli disponibili stanno già finendo, segui l’istinto ed aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G risparmiando più di 130 euro: lo riceverai a casa in un lampo e con spedizione gratuita.