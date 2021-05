La carenza mondiale di semiconduttori continua a colpire un numero crescente di produttori. Oggi il focus va su Samsung, che, secondo quanto riportato dal portale sudcoreano The Elec, ha dovuto affrontare problemi nella produzione dei modelli midrange da poco svelati. Stiamo parlando del Galaxy A52 e del fratello maggiore, il Galaxy A72, entrambi annunciati a metà marzo 2021. In particolare, stiamo parlando dell'impossibilità di trovare i due device a livello globale dopo quasi due mesi dal debutto.

Samsung Galaxy A52 e A72: la crisi si fa sentire

Al momento, entrambi i modelli sono disponibili solo in alcuni mercati europei e negli USA l'azienda ha rilasciato la sola variante 5G del Galaxy A52. Secondo il presidente di Qualcomm, la carenza di semiconduttori terminerà alla fine del 2021 se non più tardi. Giusto come “remind me“, ecco un promemoria delle specifiche dei nuovi smartphone.

Samsung Galaxy A52

Display Super AMOLED Infinity-O FHD + da 6,5 ​​pollici (1080 × 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento 90Hz (4G) / 120Hz (5G), luminosità fino a 800 nit;

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 720G 8nm (Dual 2.3GHz Kryo 465 A76 + CPU Hexa 1.8GHz Kryo 465 A55) con GPU Adreno 618;

6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda micro SD;

Android 11 con Samsung One UI 3.1;

Dual SIM ibrida (nano + nano / microSD);

Fotocamera posteriore da 64 MP con apertura f / 1.8, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con apertura f / 2.2, sensore di profondità da 5 MP e fotocamera macro da 5 MP con apertura f / 2.2;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.2;

Sensore di impronte digitali in-display;

Samsung Pay;

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo con audio AKG, Dolby Atmos;

Resistente all'acqua (IP67);

Dimensioni: 159,9 × 75,1 × 8,4 mm;

Peso: 189 g;

5G SA / NSA (A52 5G), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Samsung Galaxy A72

Display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici FHD + (1080 × 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità fino a 800 nit;

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 720G 8nm (Dual 2.3GHz Kryo 465 A76 + CPU Hexa 1.8GHz Kryo 465 A55) con GPU Adreno 618;

8 GB di RAM con 128 GB / 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda micro SD;

Android 11 con Samsung One UI 3.1;

Dual SIM ibrida (nano + nano / microSD);

Fotocamera posteriore da 64 MP con apertura f / 1.8, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con apertura f / 2.2, teleobiettivo da 8 MP con zoom 3x, zoom spaziale 30x, apertura f / 2.4, OIS, fotocamera macro da 5 MP con apertura f / 2.4;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.2;

Sensore di impronte digitali in-display;

Samsung Pay;

Resistente all'acqua (IP67);

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo con audio AKG, Dolby Atmos;

Dimensioni: 165 × 77,4 × 8,4 mm;

Peso: 203 g;

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC;

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Samsung

Smartphone