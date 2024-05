Samsung Galaxy A35: con lo sconto del 31% è il BEST BUY del giorno

Il Samsung Galaxy A35 è uno dei migliori smartphone di fascia media del momento: offre diverse funzionalità interessanti a un prezzo molto accessibile. Oggi è ancora più conveniente: su Amazon è in offerta con uno sconto esagerato del 31%, lo paghi appena 319€ invece di quasi 460€. E non solo: al momento del checkout potrai spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo l’offerta ancora più comoda e accessibile.

Il display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz offre immagini vivide e scorrevolezza durante l’uso. Alimentato dal processore Exynos 1380, dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibili tramite microSD.

La configurazione della fotocamera include un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e un macro da 5MP, con una fotocamera frontale da 13MP. Le foto in condizioni di buona illuminazione sono dettagliate e colorate, grazie all’AI fornita da Samsung.

Il Galaxy A35 viene fornito con Android 14 e One UI 6.1, offrendo quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Insomma, longevità garantita.

Molto bene anche la batteria da 5000mAh, che garantisce una lunga autonomia, anche se manca la ricarica wireless. Il Samsung Galaxy A35 è un’ottima scelta per chi cerca un telefono con caratteristiche ottime ma un prezzo ben al di sotto della soglia richiesta per i top di gamma. Rimane ancora poco tempo per acquistarlo risparmiando: non farti scappare questa offerta!