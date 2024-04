Con il Samsung Store non si scherza. Una fantastica promozione ti permette di mettere le mani sul nuovissimo Samsung Galaxy A35 da 256GB allo stesso prezzo del 128GB. Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Si tratta di un’ottima occasione che non puoi farti scappare.

Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Questo significa che lo ordini adesso e in pochissimi giorni ti arriva all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 20 rate da 20 euro al mese, per 20 mesi.

Samsung Galaxy A35 256GB: l’affare è pronto

Fai l’affare del giorno acquistando il nuovissimo Samsung Galaxy A35 da 256GB allo stesso prezzo del 128GB. Si tratta di un’ottima opportunità. Oltre a tantissimo spazio questo smartphone si distingue per un design eccellente. Con un elegante vetro posteriore lucido e una cornice laterale piatta è eccezionale.

Resistente a danni, urti e liquidi, è il compagno di avventure quotidiane perfetto. Il display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz offre colori spettacolari e contenuti sempre fluidi. Cosa stai aspettando? Approfitta di questo incredibile sconto.

Acquista il nuovissimo Galaxy A35 da 256GB allo stesso prezzo del 128GB. Con questo acquisto hai la consegna gratuita e tutte le garanzie di Samsung. Inoltre, puoi anche decidere di sfruttare la possibilità di pagare in 20 rate da 20 euro al mese.