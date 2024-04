Samsung Galaxy A34 in offerta a 222€ su Amazon: è un BEST BUY assoluto

Chi punta ad acquistare uno smartphone economico ma con ottime specifiche può sfruttare ora una nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy A34. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 222 euro, confermandosi sempre di più un vero e proprio best buy per la fascia di prezzo intorno ai 200 euro, garantendo ottime prestazioni oltre che un supporto software di primo livello. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A34: a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy A34 è il mid-range da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche, infatti, lo smartphone può contare su di un ampio display Super AMOLED, caratterizzato da una diagonale di 6,6 pollici e da un pannello con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del mid-range, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 1080, in grado di abbinare ottime prestazioni e consumi ridotti, con la possibilità anche di sfruttare il 5G. Il SoC è affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Il Galaxy A34 è dotato di supporto Dual SIM ed ha il sistema operativo Android 14, con l’ultima versione della One UI e con la garanzia di aggiornamenti costanti nel corso del prossimo futuro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 222 euro. Lo smartphone tocca così il suo nuovo minimo storico confermandosi come uno dei best buy del momento. Per accedere subito all’offerta basta premere su box qui di sotto.