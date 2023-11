Samsung Galaxy A34 256 GB a un prezzo speciale da MediaWorld (279€)

Il Samsung Galaxy A34 è uno dei protagonisti principali dell’ultimo giorno del Black Friday di MediaWorld. Solo fino alla mezzanotte di oggi è in promo a 279€, grazie allo sconto del 15% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (329€). Ecco il link all’offerta.

Galaxy A34 è il fratello minore del modello A54, e si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, tanto da essere uno dei telefoni più venduti in casa Samsung di questo 2023. L’ottimo display, le prestazioni generali, la grande autonomia e la politica di aggiornamenti seguita dal colosso coreano sono i suoi principali punti di forza.

Samsung Galaxy A34 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

Il Galaxy A34 di Samsung è uno smartphone equilibrato, perfetto per nove persone su dieci. Offre infatti un’esperienza d’uso piacevole in qualsiasi situazione, sia durante la navigazione web che durante la visione di un film o un evento sportivo in diretta.

In particolare, si fa apprezzare per il suo display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione FullHD+. Ancora una volta Samsung non delude sotto questo aspetto.

Un ulteriore aspetto su cui il colosso di Seul non delude le aspettative è l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh. Di fatto, è identica rispetto a quella offerta dal fratello maggiore: anche nelle giornate più intense, si riesce ad arrivare a sera con un buon 30% di carica residua.

La ciliegina sulla torta? Gli aggiornamenti software e di sicurezza sono garantiti per 5 anni, una delle migliori politiche nell’universo Android (soltanto Google con gli ultimi Pixel fa meglio).

Samsung Galaxy A34 da 256 GB è in offerta a 279€ sul sito mediaworld.it. E se selezioni l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.