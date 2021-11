Samsung Galaxy A33 sarà un battery-phone?

La capacità della batteria del Samsung Galaxy A33 è appena stata rivelata attraverso la certificazione Safety Korea. Il nuovo midrange dell'OEM sudcoreano sarà un battery-phone?

Samsung Galaxy A33: avrà un'autonomia da record?

Il prossimo Galaxy A33 è nelle notizie da fine settembre. Nei giorni scorsi abbiamo appreso di più su questo smartphone, compreso il suo design. Oggi conosciamo invece, la sua batteria.

Secondo GalaxyClub, il midrange prossimo al debutto è appena certificato da Safety Korea. Secondo il portale, il telefono sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh (4.885 Ah nominale) avente il numero di modello EB-BA336ABY. Questa cella energetica dovrebbe essere prodotta da Ningde Amperex Technology Limited in Cina.

In altre parole, la capacità della batteria del Galaxy A33 sarà identica a quella del suo predecessore, il Galaxy A32. Sebbene la velocità di ricarica sia un mistero al momento, possiamo aspettarci che il telefono supporti lo standard Samsung Adaptive Fast Charging da 15 W.

Per quanto riguarda il design, il telefono assomiglierà al futuro Galaxy A53. Tuttavia, avrà una tacca a goccia invece di un foro. In ogni caso, sarà disponibile in colori simili, ovvero nero, bianco, azzurro e arancione.

È interessante notare che, nonostante sia uno smartphone economico, non disporrà di un jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, avrà un display da 6,4 pollici. Si ipotizza che vanterà ancora il pannello AMOLED FHD + come il suo predecessore.

A differenza del Galaxy A32, il nuovo modello arriverà solo in una variante 5G. Infine, avrà una configurazione quad-camera sul posteriore, ma non sappiamo ancora i dettagli sui sensori. Si dice che Samsung lo rilascerà all'inizio del 2022.