Samsung Galaxy A33 senza segreti: sarà davvero così?

I rendering del Samsung Galaxy A33 5G hanno rivelato quale sarà il design ufficiale del prodotto, le opzioni di colore e le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A33 5G: ecco i render

All'inizio di quest'anno, Samsung ha lanciato lo smartphone Galaxy A32 5G in tutto il mondo e subito dopo il suo rilascio, la compagnia ha lanciato la versione LTE del suddetto midrange. Ora, il produttore coreano sembra che sia pronto per svelare il tanto atteso Galaxy A33 5G in alcuni mercati selezionati. Prima della sua uscita, 91mobiles ha condiviso nuovi rendering dello smartphone in questione rivelandone il design, i colori e le specifiche.

Secondo i render, il Samsung Galaxy A33 5G verrà lanciato in due opzioni di colore, bianco e nero. Tuttavia, le perdite precedenti suggerivano che il telefono sarebbe stato commercializzato anche in Light Blue e Orange.

Lo smartphone sfoggia un display Infinity-U con cornici modeste intorno agli angoli. Ma, proprio come altri telefoni di fascia economica, l'A33 5G ha anche un mento inferiore spesso. Il rapporto rivela che disporrà di un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+. Dovrebbe essere dotato di una singola fotocamera nella parte anteriore e di un sistema a quattro lenti nella parte posteriore.

Spostandoci ai lati, notiamo che il telefono ha un pulsante di accensione e un bilanciere del volume sul frame laterale destro. È presente una porta USB di tipo C nella parte inferiore accanto alla griglia dell'altoparlante e al microfono.

Oltre a questo, sappiamo che ha un display a schermo piatto da 6,4 pollici. Potrebbe essere dotato di uno schermo con frequenza di aggiornamento standard (60 Hz?). L'A32 5G ha un sensore principale da 48 MP sul retro, perciò ipotizziamo che il Galaxy A33 5G potrebbe anche avere lo stesso sensore da 48 MP o un'ottica primaria da 64 MP.

Oltre alle specifiche, si legge che il device dovrebbe essere lanciato nel gennaio 2022. Tuttavia, non abbiamo la data di lancio esatta. Ma, considerando che molti dettagli del telefono stanno emergendo su Internet, ci aspettiamo che la società annunci presto una data di presentazione.