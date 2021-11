Samsung Galaxy A53 5G: nuovi render trapelano online

L'atteso smartphone Samsung Galaxy A53 5G continua a far parlare di sé grazie ai render 3D condivisi oggi sul web: il presunto mid-ranger sembra richiamare molto i precedenti modelli dalla gamma Galaxy A ed anche i relativi prezzi dovrebbero essere piuttosto accessibili.

Galaxy A53 5G: cosa sappiamo al momento

A prima vista, le immagini pubblicate da @OnLeaks e Digit sembrano mostrare quasi esattamente il Galaxy A52 5G rilasciato all'inizio di quest'anno. Tuttavia, le riproduzioni in alta risoluzione dello smartphone suggeriscono alcuni piccoli perfezionamenti rispetto al passato.

Galaxy A53 5G non includerebbe il jack per cuffie da 3,5 mm, il che potrebbe rappresentare una grande delusione per molti utenti. Posteriormente apprezziamo la configurazione della quadrupla fotocamera. Anteriormente invece resta il piccolo foro dedicato alla camera selfie.

OnLeaks osserva che il telaio del Galaxy A53 5G dovrebbe essere probabilmente più sottile del Galaxy A52 5G: 8,14 mm contro gli 8,4 mm del predecessore. Lo schermo, almeno secondo le indiscrezioni, manterrebbe una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con un lettore di impronte digitali al di sotto del pannello.