Samsung Galaxy A26 non delude: cosa cambia rispetto al Galaxy A25?

Con il lancio di Samsung Galaxy A25 a dicembre 2023, appena sette mesi dopo l’A24, la società aveva deluso molti utenti con un aggiornamento poco entusiasmante: quasi una copia carbone del predecessore.

Fortunatamente, sembra che il colosso sudcoreano abbia imparato la lezione: il nuovo Samsung Galaxy A26, invece, si presenta come un modello che ha una vera ragione d’esistere, portando con sé diversi miglioramenti rispetto al passato.

Quali sono le novità di Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A26 introduce un nuovo linguaggio di design, con un’isola per le fotocamere più pronunciata e un retro in Gorilla Glass Victus+ al posto del classico pannello in plastica. Con uno spessore ridotto a 7,7 mm (rispetto agli 8,3 mm dell’A25), il telefono è più sottile e maneggevole. Inoltre, per la prima volta su questa linea, arriva la certificazione IP67 per la resistenza a polvere ed acqua, un upgrade importante per un dispositivo di fascia medio-bassa.

Lo schermo Super AMOLED cresce a 6,7 pollici, rispetto ai 6,5 del modello precedente, offrendo una superficie più ampia per godersi i contenuti multimediali. A livello di prestazioni, Samsung Galaxy A26 in versione globale monta il chip Exynos 1380, un passo avanti rispetto all’Exynos 1280 dell’A25, accompagnato da una RAM base di 6GB invece di 4GB. Anche lo slot per le microSD supporta ora schede di memoria fino a 2TB, raddoppiando la capacità massima.

Per quanto riguarda il software, Samsung Galaxy A26 debutta con l’interfaccia One UI 7 e promette sei aggiornamenti del sistema operativo: due in più rispetto ai quattro garantiti per l’A25. Tuttavia, c’è un aspetto che potrebbe deludere alcuni utenti: il Galaxy A26 è il primo modello della serie A2x a non includere il jack per le cuffie da 3,5 mm. Per cui, chiunque preferisca gli auricolari cablati dovrà optare per un adattatore USB C o passare necessariamente a soluzioni Bluetooth.

Samsung Galaxy A26 sarà disponibile dal 21 marzo al prezzo di 369 euro ma, fin da ora, puoi preordinarlo su Amazon con un vantaggioso sconto di 50 euro, che fa scendere la spesa a soli 319 euro.