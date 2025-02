Anche gli iPhone 17 Pro adotteranno la barra orizzontale per le fotocamere?

L’ipotetico nuovo design dell’iPhone 17 Pro sta già facendo parecchio discutere. Dopo mesi di rumor su una possibile ispirazione all’impatto estetico degli smartphone Pixel di Google, con una barra orizzontale per le fotocamere, l’ennesimo leak sembra smentire queste ipotesi.

Secondo un recente report, il layout triangolare delle fotocamere rimarrà ma la barra posteriore verrà estesa, ospitando flash LED, microfono e scanner LiDAR in posizione verticale. Questo conferirebbe al retro dell’iPhone 17 Pro un aspetto bicolore, che rappresenterebbe un concreto punto di rottura rispetto al passato e che, allo stesso tempo, potrebbe non piacere ai “puristi”.

iPhone 17 Pro: nuovo design, sì o no?

Il render CAD di una custodia per l’iPhone 17 Pro, apparso online, sembra confermare questo design insolito. Tuttavia, c’è chi sostiene che il risultato finale potrebbe essere più gradevole dal vivo e alcuni potrebbero persino apprezzarlo. Per chi sperava in un cambio di rotta nella disposizione delle lenti, questa notizia potrebbe essere una delusione:

Tuttavia, non è detto che il leak sia attendibile: Mark Gurman di Bloomberg ritiene che il design trapelato in questi giorni derivi da uno “schizzo fasullo”, lasciando intendere come Apple non abbia mai preso in considerazione questa strada per gli iPhone 17 Pro:

Sul fronte anteriore, invece, non sono previsti cambiamenti significativi: la Dynamic Island dovrebbe mantenere le stesse dimensioni. Resta anche da vedere se Apple abbandonerà il titanio, introdotto con l’iPhone 15 Pro, per tornare all’alluminio, considerando che alcuni tester hanno descritto il dispositivo come più leggero.

Sul lato tecnico, l’iPhone 17 Pro dovrebbe presentare tre fotocamere posteriori e una frontale, tutte da 48 MP, insieme al nuovo chipset A19 a 3 nm prodotto da TSMC. Insomma, mentre il potenziale nuovo design potrebbe dividere gli utenti, le specifiche hardware promettono di mantenere Apple al top della categoria. Non resta altro che attendere il lancio ufficiale per scoprire se tali cambiamenti coinvolgeranno tutti gli iPhone 17 o solo alcuni modelli in particolare.