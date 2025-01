Samsung Galaxy A26 in arrivo con un corpo più sottile: il trend ormai è questo

Un nuovo smartphone della serie Galaxy A sta per fare la sua comparsa sul mercato: si tratta del Samsung Galaxy A26 5G.

Le recenti certificazioni BIS e Bluetooth SIG rivelano che il lancio di questo dispositivo Samsung è ormai imminente.

Samsung Galaxy A26: cosa sappiamo al momento

Stando alle informazioni trapelate attraverso un rivenditore di cover, Samsung Galaxy A26 5G vanterà un display FHD+ con una diagonale da 6,64 o 6,7 pollici, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Altro dettaglio interessante è la capacità della batteria, che si attesterà a 4.565 mAh. Questo valore risulta leggermente inferiore rispetto ai 5.000 mAh del modello precedente, il Samsung Galaxy A25. Per quanto riguarda le sue dimensioni, questo nuovo smartphone misurerà 164 mm in altezza, 77,5 mm in larghezza ed avrà uno spessore di soli 7,7 mm, con un peso di 209 grammi. Queste caratteristiche lo rendono un dispositivo più grande ma allo stesso tempo più sottile e leggero del suo predecessore, che aveva uno spessore di 8,3 mm e un peso di 197 grammi.

Passando al software, Samsung Galaxy A26 5G sarà dotato del sistema operativo Android 15, offrendo così le ultime funzionalità e gli aggiornamenti di sicurezza sviluppati da Samsung e Google. Secondo il benchmark di Geekbench, il cuore pulsante di questo smartphone Samsung sarà una versione potenziata del chipset Exynos 1280, lo stesso che equipaggia il Galaxy A25. Il tutto sarà combinato con un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Considerando il fatto che sia passato più di un anno dal lancio del modello precedente, l’arrivo sul mercato del Samsung Galaxy A26 5G è da considerare più vicino che mai. La certificazione BIS, con il numero di modello SM-A266B/DS, conferma inoltre la sua commercializzazione in India, con supporto dual-SIM. Le certificazioni Bluetooth SIG, invece, indicano la disponibilità di più varianti destinate ai mercati globali, inclusi gli Stati Uniti.

Ma le novità in casa Samsung non si fermano qui: l’azienda starebbe infatti preparando il lancio anche dei modelli Galaxy A36 e A56, sia per il mercato globale che per quello indiano, previsto per le prossime settimane.