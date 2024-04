Samsung Galaxy A25 5G (8/256GB) con il 35% di SCONTO è un BEST BUY

Ho deciso di segnalarti questa promozione pazzesca per avere il fantastico Samsung Galaxy A25 5G a soli 239 euro, anziché 369 euro. L’offerta la trovi su Amazon ma fai in fretta perché sicuramente a questa cifra sparirà in un attimo.

Con lo sconto del 35% puoi risparmiare ben 130 euro sul totale. Tieni presente che si tratta del prezzo più basso registrato finora e quindi è davvero un ottimo affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A25 5G a prezzo bassissimo

Questo è uno dei migliori smartphone di fascia medio bassa in commercio e a una cifra del genere è senza ombra di dubbio da prendere al volo. Si presenta con un ottimo display Super AMOLED del 6,5 pollici FHD+ e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica velocissima. Possiede in questa versione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria che potrai espandere fino a 1 TB con una microSD.

Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolo da 8 MP e Macro da 2 MP, più fotocamera frontale da 13 MP. Ha uno spessore di soli 8,3 mm e pesa 197 grammi. Inoltre potrai navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte dalla tecnologia 5G.

Fai presto perché si tratta di un’offerta troppo allettante per durare ancora molto tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A25 5G a soli 239 euro, anziché 369 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.