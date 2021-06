Il lancio del Samsung Galaxy A22 sembra essere imminente; di fatto, un'altra fuga di notizie ci fa capire che il nuovo dispositivo entry-level del colosso sudcoreano sta per arrivare sul mercato globale.

Samsung Galaxy A22: cosa sappiamo?

Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy A22 4G e il Galaxy A22 5G in più mercati nel corso di questo mese. Nuove informazioni rivelano che la pagina di supporto del Galaxy A22 LTE è stata pubblicata sul sito Web di Samsung Russia (tramite MySmartPrice). L'aspetto della pagina di supporto è un buon suggerimento del suo imminente debutto.

La variante 4G del terminale è già stata avvistata in più siti per la certificazione come FCC, NBTC e Indonesia Telecom. La pagina di supporto dell'A22 menziona solo il numero di modello SM-A22FN/DSN e non cita informazioni sulle sue specifiche tecniche.

Il mese scorso, il Galaxy A22 4G è stato avvistato sul sito di benchmarking di Geekbench con specifiche come il chipset Helio G80, 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 11. I rendering trapelati del dvice sono apparsi anche poche settimane fa. Le immagini hanno rivelato che lo smartphone è dotato di una tacca Infinity-U e di una configurazione a quattro lenti con flash LED. Può essere disponibile in opzioni di colore come bianco, nero, viola e verde.

Specifiche del Galaxy A22 4G (RUMOR)

Il telefono misura 8,5 mm di spessore e pesa circa 8,5 mm. Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il portatile alimentato Helio G80 ospiterà una batteria da 5.000 mAh che offre una ricarica da 15 W.

L'A22 ha uno snapper frontale da 13 megapixel e la sua configurazione posteriore dovrebbe includere una main camera da 48 Mpx, un obiettivo ultrawide da 5 megapixel e un paio di obiettivi ausiliari da 2 megapixel.

