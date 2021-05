Stando a quanto si apprende in queste ore in rete, i prezzi del Samsung Galaxy A22 5G per l'Europa sono appena emersi in una nuova e recente fuga di notizie.

Galaxy A22 5G: il prezzo di Samsung per l'Europa

Rapporti recenti hanno diffuso molte informazioni sul Galaxy A22 in versione LTE e 5G. Una nuova fuga di notizie, emersa per gentile concessione di DealnTech, ha rivelato il prezzo del Galaxy A22 5G per i mercati europei.

La pubblicazione afferma di aver individuato il Galaxy A22 5G su un sito di un rivenditore europeo con un prezzo di 185 euro (~ $ 226). L'elenco non ha informazioni sulle specifiche del telefono, ma menziona che il costo si riferisce alla sua variante da 64 GB.

I 185 euro sono senza IVA, il che indica che il telefono potrebbe avere un prezzo più elevato (presumibilmente, a partire da 199 euro) (~ $ 249) con IVA inclusa. In alcuni Paesi potrebbe arrivare a costare anche fino a 229€. Ad ogni modo, debutterà come il telefono 5G più conveniente del marchio.

Specifiche Samsung Galaxy A22 5G (RUMOR)

Il Galaxy A22 5G dovrebbe presentare un pannello LCD IPS da 6,4 pollici. Potrebbe essere alimentato dal chipset Dimensity 700 e 6 GB di RAM. Potrebber disporre di una batteria da 5.000 mAh capace di supportare la ricarica rapida da 15 W. Per la sicurezza dei dati, ha uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente.

Non ci sono informazioni sulla fotocamera frontale del Galaxy A22 5G. La sua configurazione della fotocamera posteriore potrebbe includere una main camera da 48 megapixel, un obiettivo secondario da 5 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Ha uno spessore di 9 mm e pesa circa 205 grammi. Si dice che arriverà in diverse colorazioni: bianco, nero, viola e verde. Il Galaxy A22 5G dovrebbe debuttare a giugno. È probabile che anche la sua edizione 4G approdi sul mercato nello stesso periodo.

Samsung

Smartphone