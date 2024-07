Samsung Galaxy A15 in super offerta: buone prestazioni, prezzo ridicolo

Il Samsung Galaxy A15 è attualmente in offerta su Amazon a 130,00€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 181,78€. Chipset di ottimo livello, schermo all’altezza e un prezzaccio senza rivali. Il Galaxy A15 è uno degli smartphone più interessanti nel segmento entry-level del mercato.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo subito le sue specifiche. Il Galaxy A15 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che offre una buona qualità visiva e una fluidità di utilizzo superiore rispetto alla media nella sua fascia di prezzo. Il dispositivo è alimentato dal processore Helio G99, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 5MP e una fotocamera frontale da 13MP, che garantiscono buone prestazioni per scatti quotidiani e selfie. La batteria da 5000mAh offre una durata prolungata, con supporto per la ricarica rapida a 25W, che permette di raggiungere il 46% di carica in 30 minuti e la carica completa in circa un’ora e mezza.

Nonostante il prezzo contenuto, il Galaxy A15 beneficia di un supporto software esteso con quattro anni di aggiornamenti principali e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, assicurando una longevità al di sopra degli standard della fascia bassa del mercato. Non farti scappare questa offerta a tempo limitatissimo: acquistalo subito a soli 130€.